Assogestioni: raccolti 967 milioni a ottobre, l'effetto mercato vira in positivo

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre ilè tornato a salire, attestandosi a 2.206 miliardi euro e beneficiando di un effetto mercato positivo, quantificato dall’in +0,5%.Laè stata pari a +967 mln euro nel mese, supportata principalmente dai +2,6 miliardi euro registrati dalle gestioni di portafoglio, di cui 2,47 miliardi euro relativi alle gestioni istituzionali.Leinvece hanno messo a segno 1,62 miliardi euro di deflussi nel complesso. In particolare, mentre i fondi chiusi hanno raccolto 437 milioni euro, i fondi aperti hanno registrato una raccolta negativa a ottobre (-2,06 miliardi euro), seppur in misura minore rispetto al mese precedente.Entrando nel dettaglio dello spaccato sui, si conferma il trend evidenziato negli ultimi mesi di una sostanziale resilienza dei prodotti azionari, in positivo per 687 milioni euro a ottobre, a riprova di come parte degli investitori italiani continui a vedere nei cali di mercato un’opportunità per aumentare l’esposizione al comparto più rischioso.Dall’altro lato, sia la componente obbligazionaria che quella bilanciata restano in negativo a ottobre, rispettivamente per 1,04 miliardi e 566 mln euro. Segno meno anche per i, per 943 milioni euro.