Piquadro, conti semestrali in miglioramento. Fiducia nei prossimi mesi

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato unpari a 80,2 milioni di euro nel, in aumento del 26% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2021. Nel mercato italiano ha registrato un fatturato di 37,2 milioni di euro, pari al 46,3% delle vendite consolidate e in incremento del 23,4%.risulta pari a 3,9 milioni di euro, in aumento di circa il 127% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e in aumento di oltre il 297% rispetto allo stesso periodo pre-pandemia (al 30 settembre 2019). Ilè negativo di circa (0,1) milioni di euro, in miglioramento di circa 1,4 milioni rispetto al dato registrato al 30 settembre 2021."Chiudiamo il primo semestre con risultati decisamente positivi - afferma, Presidente e Amministratore Delegato - Con riferimento al fatturato, registriamo incrementi importanti su tutti e tre i marchi del gruppo e su tutti i canali, in particolare DOS e wholesale a testimonianza della".Laè risultata negativa e pari a 41,6 milioni di euro. L'impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato negativo e pari a circa 51,1 milioni di euro. La Posizione finanziaria Netta adjusted, positiva e pari a circa 9,5 milioni di euro, registra un miglioramento pari a 3,1 milioni di euro."La posizione finanziaria netta in costante, deciso miglioramento completa il quadro e, pur nell'incertezza della situazione economica generale, ci induce aper promuovere una crescita graduale e stabile su tutti e tre i marchi del gruppo - ha aggiunto - Palmieri - Contiamo di poter chiudere l'esercizio 2022-2023 con un fatturato tra i 170 ed i 175 milioni di euro ed un EBITDA adjusted vicino ai 15 milioni di euro".