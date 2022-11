Aeroporto Fiumicino, sui maxi schermi la scritta "NO" alla violenza sulle donne

(Teleborsa) -lancia un messaggio netto e risolut. Un gigantescocampeggiache circondano ildelle partenze, visibili alle migliaia di passeggeri in transito ogni giorno dal Leonardo da Vinci. Un messaggio netto che la società di gestione aeroportualeNel messaggio compare anche l'hashtagche è stato apposto, tramutato in colore rosso, per tutto il mese di novembre."Una parola, due lettere: NO. Nella Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne abbiamo deciso di utilizzare la forza di questa parola per mostrare ancor più ai nostri passeggeri, alle nostre persone e comunità quale sia la nostra posizione, ribadendo il nostronella lotta", spiega AdR."Il 25 novembre è una rper sensibilizzare l'opinione pubblica e rinnovare il nostro impegno costante in quest'ambito. Il messaggio #NoViolenceAgainstWomen - conclude la società - deve essere un".