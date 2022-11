Gestori patrimoniali europei, afflussi netti in lieve calo nel 2023

(Teleborsa) -poiché l'inflazione comprime il reddito disponibile. Tuttavia, il, che non sarà significativamente eroso dall'aumento del costo della vita. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema, sottolineando che i gestori patrimoniali beneficiano di asset under management o Assets under administration (AUM/AUA) resilienti, margini di profitto solidi e bassa leva finanziaria.L', escluse le commissioni di performance,a causa degli effetti di mercato negativi sull'AUM e dei minori afflussi netti. "Il grado di contrazione sarà influenzato dalla struttura dei costi di distribuzione - si legge nell'analisi - Le aziende che utilizzano reti di distribuzione di terze parti o modelli di consulenti interni in cui i costi di distribuzione sono collegati ai volumi di AUM saranno probabilmente meno colpite, mentre quelle che impiegano direttamente gestori di relazione potrebbero dover affrontare un aumento dei costi salariali nonostante il calo delle commissioni di gestione".Secondo Fitch, iper i gestori patrimoniali europei. Le imprese con rating hanno esigenze di finanziamento limitate a causa del loro basso utilizzo del bilancio. Per le banche, l'utilizzo è generalmente ben al di sotto del volume dei depositi dei clienti; per altre imprese è generalmente ben al di sotto delle loro disponibilità liquide. Per i gestori patrimoniali che accettano depositi, tassi di interesse più elevati dovrebbero supportare i guadagni poiché