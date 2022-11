Nucera, utile operativo in calo per costi di preparazione all'IPO

Thyssenkrupp

De Nora

(Teleborsa) -, joint venture tra il colosso tedesco(66%) e la società italiana(34%), ha registrato unterminato a settembre, rispetto ai 26,9 milioni di euro dell'esercizio precedente. Lo si legge nelle slide pubblicate da Thyssenkrupp in occasione del Capital Market Update 2022.Il calo del margine EBIT (passato da 8,4% a 2,4%) è stato causato, tra le altre cose, da un importo in milioni di euro "mid-single digit" per. Nucera aveva inizialmente puntato a un'IPO in primavera, ma ha dovuto ritardare indefinitamente l'operazione a causa della volatilità dei mercati.L'EBITDA è passato da 30 milioni di euro a 12,5 milioni di euro. Lesono passate da 319 milioni di euro a 383 milioni di euro. L'è passato da 377 milioni di euro a 1.340 milioni di euro.