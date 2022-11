"YUBIQA", Aspi: al via la nuova piattaforma di Urban Vision per la comunicazione sulla rete

(Teleborsa) -, società delha raggiunto unper la valorizzazione degli asset pubblicitari sulla rete autostradale gestita da Aspi a partire dal 1 gennaio 2023. Con l'accordo, Urban Vision dà vita ala nuova piattaforma di comunicazione che andrà a integrarsi con il network delle sue soluzioni offerte nelle grandi città e che hanno fornito un contributo fondamentale al recupero dei patrimoni artistici, culturali e residenziali.La presentazione dell'accordo si svolgerà oggi a Milano negli spazi di Eataly Smeraldo, con la presenza difondatore di Eataly, di, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Ad Moving; dii e, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Urban Vision."Con un incremento di UV Group del 63% vs 2021, trainato dalla crescita del DOOH (84% vs 2021 e 282% vs 2019), Urban Vision sfiora i 60 Milioni di raccolta nel 2022, confermando quanto il mercato la stia premiando (+50% numero di Clienti, + 69% Clienti nuovi) – ha dichiarato–. Grazie a questo accordo con il Gruppo Autostrade per l'Italia, poniamo le basi per un'ulteriore fase di crescita, per espanderci dalle Città alla dimensione super urbana con un'offerta complementare e nuove soluzioni di comunicazione immersive, sostenibili e digitali in grado di raggiungere oltre 400 ml. di consumatori/anno. YUBIQA ha tre grandi obiettivi: creare valore per il nostro partner AD Moving, offrire nuovi contenuti esperienziali ai clienti della più importante rete autostradale del Paese e dare nuove risposte ai brand che cercano forme di comunicazione innovative per target caratterizzati da dinamismo e mobilità"."Autostrade per l'Italia e AD Moving hanno intrapreso un importante percorso di digitalizzazione dei propri asset nelle Aree di Servizio e per questo la collaborazione con Urban Vision, operatore leader nell'advertising digitale outdoor, – ha detto– rappresenta per noi una partnership strategica anche alla luce della continua crescita del traffico sulla nostra rete. Oggi i transiti hanno recuperato i livelli del 2019: l'autostrada rimane dunque l'infrastruttura privilegiata dagli italiani per i loro spostamenti"."Un fatto, non raccontato, non esiste. Un'azione imprenditoriale – ha dichiarato– va raccontata trasmettendo entusiasmo. E occorre individuare strumenti originali capaci di attrarre attenzione attraverso immagini originali e parole speciali".Il network autostradale oggetto dell'accordo si articola sucon il 69% degli impianti dislocati in 7 regioni – Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Campania – che cumulativamente esprimono circa il 72% del PIL del Paese.si occuperà degli aspetti legati al posizionamento, all'ottimizzazione, alla commercializzazione e alla misurazione d'impatto degli spazi pubblicitari indoor e outdoor presso i circa 230 punti di servizio della rete, per un totale di circa 1.500 impianti, outdoor e indoor, di cui circa 500 già digitali.