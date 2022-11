Banca Akros, l'AD Turrina lascia dopo 25 anni. Giuseppe Puccio nuovo DG

Banco BPM

(Teleborsa) -del gruppo. L'amministratore delegato, dopo 25 anni, lascia infatti la guida della società per dedicarsi a nuovi progetti professionali. Per questo,viene designato nuovo direttore generale di Banca Akros."Desidero ringraziare Marco Turrina per aver guidato Banca Akros, da lui stesso fondata 25 anni fa, con risultati che ne testimoniano il successo - commenta, amministratore delegato di Banco BPM - In collaborazione con il gruppo, Marco ha saputo costruire un team di manager e collaboratori di talento, facendo crescere Banca Akros con spirito imprenditoriale e innovativo svolgendo un"., 52 anni e laureato in Economia Aziendale, è. Da allora ha sempre rivestito il ruolo di Responsabile dell'Investment Banking e, da maggio dello scorso anno, è stato inoltre nominato Consigliere Delegato di Oaklins Italy. Tra le esperienze pregresse, c'è la carriera in Banca Commerciale Italiana, fino a diventare Head of Financial Sponsors Coverage di. È stato infine per oltre dieci anni infino a diventare co-Head of Mid Corporate.