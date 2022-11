Lavazza, venerdì brevi e permessi caregiving nel nuovo contratto integrativo

(Teleborsa) - Venerdì breve, permessi caregiving, estensione del congedo di paternità e ampliamento dello smart working. Son questi i punti chiave delapprovato oggi dall'assemblea dei, che impiega circa 1.000 dipendenti ed è costituito dagli uffici di "Nuvola" a Torino e da quelli di Settimo Torinese. L'accordo, che avrà efficacia per il triennio 2023-2025, è il risultato di un costante e costruttivo confronto tra la società e le organizzazioni sindacali (FAI-CISL, UILA-UIL)."Il nostro obiettivo principale è continuare a investire nella costruzione di un- ha commentatodel Gruppo Lavazza - Le innovazioni comunicate in questa sede si aggiungono a un sistema di welfare aziendale già consistente, consolidano i punti ormai fermi del nostro contratto e investono ulteriormente in altri come, ad esempio, le coperture sanitarie integrative".Prosegue il progetto, già introdotto dall’azienda sin dal 2018, con l'azienda che ha definito di estendere la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modo agile fino a dieci giornate lavorative mensili, utilizzabili anche per più giornate consecutive; introdotto il: i collaboratori beneficeranno dell’uscita anticipata nella giornata del venerdì mediante l’utilizzo di parte dei riposi individuali previsti dal contratto nazionale, per un periodo di quindici settimane, da maggio a settembre.Saranno messe a disposizione ulteriori sedici ore per l’attività di, per accompagnare familiari nonché congiunti/conviventi a visite mediche, sia extraospedaliere che ospedaliere. L'azienda, inoltre, riconoscerà allo stesso modo 4 ore annue per necessità di cure e assistenza veterinaria per i propriConcessi ulteriori cinque giorni diobbligatoria, interamente retribuiti e a carico dell’Azienda, in aggiunta ai dieci già previsti per legge.In occasione del rinnovo del contratto integrativo, viene inoltre erogato entro il prossimo 12 gennaio un ulterioreuna tantum per andare incontro al caro vita, del valore complessivo ditotalmente detassati e articolato in forma di buoni acquisto, bonus carburante e rimborso delle utenze domestiche. Al di fuori del contratto integrativo destinato ai collaboratori del Centro Direzionale, la società ha deciso di erogare al personale degli stabilimenti produttivi italiani e alle risorse della forza vendita undinetti per l’impegno profuso in questo anno molto complesso.