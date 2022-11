Rete unica, CDP Equity, Macquarie e Open Fiber: "Piena collaborazione con il Governo"

(Teleborsa) - Il Governo prende tempo maannunciano piena collaborazione sul dossier. È quanto fanno sapere le tre società, nel giorno dellarelativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber firmato con Cdp e con i fondi Macquaire e Kkr – "alla luce di quanto comunicato dal Governo in data 29 novembre in relazione alla creazione di un tavolo di lavoro per la definizione delle migliori soluzioni di mercato in prospettiva della Rete Nazionale"."Tenuto conto della rilevanza di sistema dell'operazione, anche rispetto ai processi autorizzativi sottesi, Cdp, Macquarie e Open Fiber – si legge nella nota – ritengono opportunorelativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber sottoscritto in data 29 maggio 2022 anche con Tim e KKR, e manifestano sin d'ora piena disponibilità a partecipare al suddetto tavolo di lavoro".Ieri ilha annunciato una soluzione entro fine anno per la rete unica. "Il Governo – hanno fatto sapere il ministroe il sottosegretario per l'Innovazione tecnologicain una nota – ha svolto in queste settimane ampi e doverosi approfondimenti ed interlocuzioni con i principali soggetti coinvolti nello strategico dossier sulla 'Rete Unica' culminati nell'incontro svolto ieri (lunedì ndr) a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Tenendo conto delle priorità di valorizzare le risorse umane di Tim e dar attuazione ad una efficiente e capillare Rete Nazionale a controllo pubblico il Governo intende promuovere un tavolo di lavoro che entro il 31 dicembre possa contribuire alla definizione delle migliori soluzioni di mercato percorribili per massimizzare gli interessi del Paese, delle società coinvolte e dei loro azionisti e Stakeholder, tenendo altresì conto delle normative esistenti a livello nazionale ed europeo e dei necessari equilibri economici, finanziari ed occupazionali".Allo studio c'è ora il cosiddetto 'Elaborato da, il piano prevede un'opa sul totale del capitale Tim con successivo break-up degli asset. Un percorso complesso e lungo che agita il mercato, tanto che il titolo ha chiuso anche ieri in perdita, con una flessione pari al 2,33% a quota 0,2176 euro per azione.