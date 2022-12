Landi Renzo, CdA approva conti 9 mesi e rafforza struttura manageriale

Landi Renzo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha chiuso icon unpari a 216,4 milioni di euro, in crescita (+33,1%) rispetto al 30 settembre 2021. A parità di perimetro, i ricavi consolidati risultano in crescita dell'11,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.L'è stato pari a 8,7 milioni di euro (+15,2%), corrispondente al 4% dei ricavi, rispetto a 7,6 milioni di euro al 30 settembre 2021. Ilè stato negativo per 9,9 milioni di euro, rispetto alla perdita di 1,1 milioni di euro al 30 settembre 2021, che includeva 8,8 milioni di capital gain derivante dal consolidamento di SAFE&CEC avvenuto a maggio 2021."Il terzo trimestre ha visto una sostanziale tenuta della presenza di Landi Renzo nei settori in cui opera ed il Gruppo è riuscito a mantenere, e in alcuni segmenti a migliorare, la propria quota di mercato, a conferma della solidità della strategia adottata - ha commentato l'- Nonostante questo, il trimestre hadi alcuni componenti, che hanno generato un impatto sulla marginalità e determinato un aumento del livello delle rimanenze e dei semilavorati. In questo senso abbiamo intrapreso diverse misure concrete per recuperare gli extra costi e raggiungere in breve tempo una gestione più efficace del circolante, la cui implementazione è stata tuttavia inizialmente"."L'iniziativa più importante, in questa direzione, è stata il, che ha visto la nomina del nuovo CFO, del nuovo Group COOe del nuovo Head of Strategy and Business Development. Siamo certi che le esperienze e competenze che questi professionisti porteranno al Gruppo contribuiranno in modo determinante al nostro progetto di sviluppo".Laè negativa e pari a 100,3 milioni di euro (negativa e pari a 133,5 milioni al 31 dicembre 2021). La Posizione Finanziaria Netta adjusted al 30 settembre 2022 è pari a 85,4 milioni, di cui 19 milioni riconducibili al settore Clean Tech Solutions e 66,4 milioni al settore Green Transportation.