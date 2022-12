Manovra, governo apre a Calenda: convergenze su famiglie e imprese

(Teleborsa) - Dopo l'incontro delle scorse ore con la Premier Meloni il governo apre al leader di Azione,conche fa sapere che valuterà 'ogni proposta' del Terzo Polo suAiutare le imprese ad affrontare lain particolare il capitolo del congedo parentale: l'esecutivo è pronto ad esaminare nel dettaglio tutte le proposte avanzate dadurante l'incontro con il Presidente del Consiglio. Ed, in particolare, su alcune si registra già una potenziale disponibilità.arriva all'indomani del faccia a faccia che ha creato qualche malumore nella maggioranza. In primis dentro Forza Italia, dove i sospetti che il Terzo polo possa trasformarsi in una stampella per l'esecutivo in chiave anti-azzurri sono ancora vivissimi. Silvio Berlusconi, forse non a caso, torna a farsi sentire e ad avanzare precise richieste: "Chiederemo allaulteriore sulla detassazione dei nuovi assunti" e "per aumentare le pensioni più basse, gravemente erose dall'inflazione".Forza Italia, garantisce il Cav, "di un testo che affronti l'emergenza più grave, quella del caro energia, ma che deve cominciare a disegnare l'Italia del futuro", avverte. Parallelamente, la ministra azzurra Anna Maria Bernini risponde a tono alla accuse del leader di Azione di sabotare Meloni: "Noi l'abbiamo votata la manovra, non solo non la stiamo sabotando, ma ci piace molto". Forza Italia è "numericamente insostituibile", rimarcano fonti del partito e il Terzo Polo "sta solo cercando un modo per uscire dall'angolo. Se poi vorrà votare la manovra ben venga...". Calenda un alleato di governo? "Faremo aprire un cantiere anche a lui", ironizza tagliente il leader della LegaIntanto, per i 5 stelle il modo di fare di Calenda è già di chi. Accuse respinte al mittente dal diretto interessato ma anche da Matteo Renzi. "Trovo surreali le critiche che vengono mosse al Terzo Polo perché Calenda ha presentato alla Presidente Meloni delle proposte alternative e degli emendamenti. Per noi fare l'opposizione significa avanzare proposte alternative credibili: è vero che quando Meloni era all'opposizione non si comportava così e anzi ci attaccava in modo superficiale e qualunquista, ma il fatto che lei sbagliasse oggi non rileva: noi abbiamo a cuore le Istituzioni e facciamo tutto quello che serve per renderle più civili", scrive sulla sua enews il leader di Iv,