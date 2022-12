Sotto pressione UnitedHealth, delude l'outlook

United Health

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,57%.Il gruppo dell'assicurazione sanitaria ha fornito un outlook per l'esercizio 2023 deludente: l'utile per azione adjusted (eps) è atteso tra 24,40 e 24,90 dollari contro i 24,94 dollari stimati dal consensus.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 549,2 USD. Rischio di discesa fino a 532,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 565,7.