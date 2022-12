Marvell Technology, guidance deludente per problemi alle scorte

Marvell Technology

(Teleborsa) -, azienda statunitense che vende una vasta gamma di chip e prodotti hardware, ha registratopari a 1,537 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 ottobre 2022), al limite inferiore della guidance della società fornita lo scorso 25 agosto. L'è stato di 13 milioni di dollari, o 0,02 dollari per azione. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 492 milioni di dollari, o 0,57 dollari"Nel terzo trimestre abbiamo realizzato un fatturato di 1,54 miliardi di dollari,per Marvell, con una crescita del 27% su base annua guidata dai nostri", ha affermato Matt Murphy, Presidente e CEO di Marvell."Le, in particolare presso i nostri clienti storage, stanno influenzando i nostri risultati e la nostra guidance a breve termine, e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per gestire il loro cambiamento nella domanda in modo ordinato per spianare la strada a una ripresa della crescita", ha aggiunto.La società, per ildell'anno fiscale, un utile per azione di 0,46 dollari su ricavi per 1,4 miliardi di dollari. Le previsioni sono ben al di sotto delle attese del mercato, per un utile per azione di 0,62 dollari su ricavi per 1,6 miliardi di dollari.