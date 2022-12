ENEL compie 60 anni e guarda al futuro: Sostenibilità e rinnovabili per sostenere crescita Paese

Enel

(Teleborsa) -il 6 dicembrecompietraguardo che verrà festeggiato all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con un Concerto di Natale eseguito dalladiretta eccezionalmente dal Maestroche sarà trasmesso in diretta su RaiPlay -e con l’accensione dell’opera dell’artista“Eyes with eyes – Riflessi Futuri”, un’installazione a cura diche omaggerà questo importante traguardo. L’artista immagina inedite traiettorie luminose e proietta lo spettatore verso nuovi orizzonti. L’opera di Duff resterà visibile fino al 28 dicembre pressoA celebrare i 60 anni di Enel è anche una campagna di comunicazione firmata Saatchi &Saatchi (Publicis Groupe), che connette simbolicamenteAll’accensione dall’opera staranno presenti il Ministro della Cultur“Festeggiare 60 anni significa, commenta l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel Francesco“Da 60 anni diamo energia all'Italia, siamo nati per farlo e la nostra missione nel tempo non è cambiata. Portare energia nelle case e nelle imprese è stato sempre molto più che accendere una lampadina. Negli anni Sessanta significava portare progresso, favorire sviluppo e cambiamento anche sociale, oggi le innovazioni tecnologiche ci permettono di farlo in maniera sostenibile e di abilitare nuovo sviluppo per le comunità, creando nuove opportunità e contribuire all’indipendenza energetica dell’Italia grazie“Celebriamo un traguardo importante - commenta il Presidente di Enel,– e vogliamo farlo insieme agli italiani, perché siamo convinti che le sorti di un Paese siano strettamente legate al modo in cui si produce e si consuma energia, affinché Enel continui a giocare un. Un impegno che ha radici profonde nel passato e che si proietta oggi verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni che fanno bene all’ambiente, all’economia e alle persone”.Nel corso dell’evento,consegnerà 30 borse di studio a giovani talenti che coltivano la passione per la musica con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Inoltre, in occasione delle celebrazioni per i 60 anni dell’azienda, laper studenti di dottorato alla memoria di Franco Tatò da assegnare, in collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia e con l’Università di Torino, a studenti del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico che la stessa Fondazione ha contribuito ad avviare quale Knowledge partner.Nata nel 1962 come ente pubblico con la missione di completare l'elettrificazione dell'Italia, Enel - conclude la nota -60 anni di storia legati a quella dell’Italia, a partire dal completamento dell’elettrificazione dei territori, garantendo a tutte le famiglie l’accesso all’energia e permettendo lo sviluppo industriale ed economico del Paese, fino alla scelta di mettere la sostenibilità al centro della strategia del Gruppo e di guidare la transizione energetica puntando su rinnovabili, di cui l’azienda è leader a livello mondiale, la digitalizzazione e l’elettrificazione".