Tesla taglierà produzione a Shanghai di oltre il 20%, titolo va giù

(Teleborsa) - Si muove al ribassoche tratta in perdita del 5,13% sui valori precedenti.A pesare sul titolo contribuiscono rumors su una possibile riduzione della produzione nella fabbrica di Shanghai, già a partire da questa settimana. La riduzione riguarderebbe circa il 20% della produzione a pieno regime. Una mossa che segnala un rallentamento della domanda cinese.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,12%, rispetto a +0,45% dell').Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 189,5 USD. Primo supporto individuato a 182. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 197.