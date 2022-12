ErreDue, debutto poco mosso su Euronext Growth Milan

ErreDue

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), ha. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a, per una capitalizzazione di 75 milioni di euro.In fase di collocamento ErreDue ha20,4 milioni di euro (in caso di integrale esercizio dell'over-allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 22,5 milioni di euro).Il titolo ha aperto a quota 12,118 euro per azione ed è sceso fino a 11,952 euro per azione nella prima parte di seduta. In seguito ha preso forza ed è arrivato a 12,20 euro per azione, prima di terminare a quota 12 euro per azione. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 655.920,20 euro, iconclusi sono stati 187 e le azioni passate di mano 54.300.ErreDue rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 184 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.