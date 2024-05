Mare Group ammessa in Borsa. Debutto il 28 maggio

illimity Bank

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie emesse da, società attiva nel campo dell'ingegneria digitale che opera in Italia e all'estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI, sono statesul mercato Euronext Growth Milan con decorrenza dal 24/05/2024 e saranno negoziate a partire dal giorno 28/05/2024.Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione (28/05/2024) delle azioniCome emerso ieri , Mare Group sbarca a Piazza Affari con unadi circa 42,2 milioni di euro, dopo avercirca 7,2 milioni di euro (interamente in aumento di capitale). Ildi collocamento è stato pari a 3,5 euro per azione.L'è composto da: Antonio Maria Zinno 25,20%, Marco Bellucci 18,40%, Valerio Griffa 14,79%, Marco Lo Sardo 5,60%. Altri azionisti (ciascuno con partecipazione al capitale sociale inferiore al 5%): 18,99%, Invitalia, in qualità di gestore del fondo Cresci al Sud 5,10%, Mercato 11,91%.Mare Group ha 12.050.000, di cui 2.050.000. Le bonus share saranno assegnate nella misura di n.1 bonus share per ogni n. 4 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.Tra gliricopre l'incarico di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator,è lo Specialist.