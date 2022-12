OCSE, inflazione alimentare sale ancora: ai massimi dal 1974

(Teleborsa) -, dal 10,5% di settembre. Analogamente al mese precedente, l'inflazione a due cifre è stata registrata in 18 paesi OCSE su 38, con i tassi più elevati osservati in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Turchia (tutti sopra il 20%).L'ha continuato a salire in ottobre (al 16,1%, dal 15,3% di settembre), raggiungendo il, con aumenti in 33 dei 38 paesi OCSE.L'ha continuato a diminuire (al 28,1%, dal 28,8%); tuttavia, è rimasto al di sopra del 10% in 35 paesi OCSE e al di sopra del 30% in 13 di essi. Escludendo alimentari ed energia, l'inflazione su base annua è rimasta stabile, al 7,6% in ottobre.L'inflazione su base annua nelè leggermente salita al 7,8% in ottobre, dal 7,7% di settembre. L'incremento maggiore (di 3,0 punti percentuali) è stato registrato in, riflettendo un aumento molto forte dell'inflazione energetica.L'inflazione di prodotti alimentari ed energetici ha continuato a essere ilall'inflazione complessiva in Francia, Germania, Italia e Giappone, mentre l'inflazione al netto di prodotti alimentari ed energetici è stata la principale determinante dell'inflazione in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.