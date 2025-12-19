Giappone, inflazione novembre scende al 2,9%

(Teleborsa) - In leggero calo l'inflazione
in Giappone
nel mese di novembre 2025
. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo
(CPI) ha registrato un decremento al +2,9% su anno dopo il +3% di ottobre.
Il dato su base mensile
(non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,4% dopo il +0,4% del mese precedente.
Il dato core
, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al 3% a livello tendenziale, come da attese e in linea con il dato del mese precedente.