Giappone, inflazione novembre scende al 2,9%

(Teleborsa) - In leggero calo l'innel mese di. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'(CPI) ha registrato un decremento al +2,9% su anno dopo il +3% di ottobre.Il dato su(non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,4% dopo il +0,4% del mese precedente.Il, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al 3% a livello tendenziale, come da attese e in linea con il dato del mese precedente.