Giappone, inflazione novembre scende al 2,9%

(Teleborsa) - In leggero calo l'inflazione in Giappone nel mese di novembre 2025. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un decremento al +2,9% su anno dopo il +3% di ottobre.

Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,4% dopo il +0,4% del mese precedente.

Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al 3% a livello tendenziale, come da attese e in linea con il dato del mese precedente.
