Bessent apre al dibattito su un target d’inflazione flessibile per la Fed

(Teleborsa) - Ilha aperto alla possibilità di riconsiderare il tradizionale obiettivo di inflazione al 2% della Federal Reserve, ma solo una volta che gli Stati Uniti avranno riportato in modo stabile l’aumento dei prezzi su quel livello.In un’intervista al podcast All-In, Bessent ha suggerito che, raggiunto il target, potrebbe essere opportuno valutare un intervallo più flessibile, ad esempio 1,5%-2,5% o 1%-3%, pur sottolineando che si tratta di un tema complesso. Modificare il target mentre l’inflazione è ancora superiore, ha spiegato, rischierebbe infatti di alimentare la percezione che l’obiettivo venga spostato verso l’alto ogni volta che i prezzi accelerano.L’intervista è stata registrata dopo la pubblicazione del datosu base annua. Bessent ha riconosciuto che “il popolo americano sta soffrendo” per il livello elevato dei prezzi, attribuendo parte della responsabilità all’amministrazione Biden. Ha aggiunto che l’inflazione sta iniziando a rallentare, anche grazie al calo degli affitti, che a suo avviso erano stati spinti al rialzo dall’aumento dell’immigrazione irregolare.Alcuni economisti hanno segnalato possibili distorsioni nell’ultimo dato CPI a causa dello, ma Bessent ha affermato di considerare il report “abbastanza accurato”, pur riconoscendo che alcune componenti - tra cui l’energia - hanno mostrato nuovi rialzi.