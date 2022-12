SACE: con la BEI per nuova linea tranviaria Sud-Est SIR3 di Padova

(Teleborsa) - Attraverso un prestito dila Banca europea per gli investimenti (BEI) darà il proprio rilevante contributo per la realizzazione della nuova linea tranviaria SIR3 della città di Padova. Il finanziamento stipulato rappresenta la prima tranche dell’ammontare complessivo di 43.5 milioni di euro approvato dal Consiglio di Amministrazione dellaAPS Holding, società in-house del Comune di Padova, stazione appaltante e soggetto attuatore dell’intera infrastruttura, grazie al finanziamento ministeriale e all’intervento dispiega la nota -(Voltabarozzo) con la stazione ferroviaria, toccando i principali poli ospedalieri cittadini. Lanon solo si integrerà con l’esistente linea Nord/Sud (SIR1), ma farà parte del più vasto progetto SMART (Sistema di Mobilità A Rete Tranviaria) che prevede la realizzazione di una terza linea interurbana sull’asse Est-Ovest della città e che interesserà anche i comuni contermini di Vigonza e Rubano.Il progetto - si legge ancora -a Voltabarozzo adibito alle attività di manutenzione ordinaria della linea Sud/Est (SIR3) e, nella medesima località, verrà costruita una struttura Park and Ride con area dedicata ai servizi di interscambio,Il finanziamento non è destinato solo alla realizzazione della nuova linea.è destinata infatti al progetto di APS che prevede il progressivo ammodernamento del materiale rotabile della linea Nord/Sud che verrà ultimato nel 2026 anche attraverso l’implementazione di batterie di ultima generazione, migliorando performance e durabilità e garantendo maggiore autonomia per le tratte prive di catenaria. Il processo di aggiornamento della linea prevedrà inoltre l’ampliamento del deposito di Guizza.Inoltre, a dicembre 2021 la BEI e APS Holding avevano definito(European Local Energy Assistance) sotto forma di Assistenza Tecnica a fondo perduto, a copertura dei costi di sviluppo di soluzioni innovative di mobilità integrata fino a massimo 1.6 milioni di euro. Sia per il finanziamento da 43.5 milioni di euro (di cui 9.5 opzionati), sia per il contributo ELENA, APS Holding si è avvalsa della consulenza di Sinloc, che ha fornito assistenza tecnica lungo tutto l’iter di candidatura, configurazione e negoziazione dei relativi contratti sia con BEI sia con l’ente garante, fino alla stipula del finanziamento.Si prevede che il raggiungimento degli obiettivi apporteràriducendo il traffico urbano, l’inquinamento acustico e dell’aria, incidenti stradali ed emissioni di gas serra. L’integrazione di una nuova linea tranviaria offrirà maggiori soluzioni di mobilità economica in città ed un accesso facilitato ai servizi educativi, medici e lavorativi. Sono previsti nel corso dei lavori di realizzazione l’impiego di oltre 500 lavoratori.di lungo termine della città di Padova, nel quadro del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile approvato nel 2020, sia della Climate Bank Roadmap della BEI, che promuove una mobilità sostenibile a zero emissioni. Grazie agli obiettivi climatici dell’investimento, il progetto beneficerà della Garanzia Green del Gruppo SACE, che ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana e può rilasciare garanzie green in grado di agevolare il passaggio verso un'economia a minor impatto ambientale.“La decarbonizzazione del settore dei trasporti è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di ridurre delentro il 2030. Grazie al sostegno della Banca del Clima dell’UE, Padova beneficerà di nuove e moderne linee tranviarie che connettono la citta rapidamente, offrendo ai cittadini un servizio efficiente e, allo stesso tempo, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico", sottolineaVicepresidente della BEI.Soddisfazione espressa anche da, Amministratore delegato di APS Holding: “Un percorso articolato e complesso che permetterà ad APS di guardare con serenità agli impegni economici cui è chiamata per la realizzazione delle nuove reti tranviarie e per l’evoluzione tecnologica della flotta esistente. Aver ottenuto un prestito così consistente, attraverso il vaglio stretto e severo di una prestigiosa istituzione come la BEI, è per noi un importante riconoscimento: un simile accordo rappresenta una sorta di sigillo ideale sul progetto”.strategico del nostro piano industrialeQuesta operazione a supporto del Comune di Padova e di APS Holding S.p.A. – peraltro in un settore così strategico come quello infrastrutturale – rientra proprio nel percorso che stiamo portando avanti a beneficio del benessere della collettività”, commentaAmministratore Delegato di SACE.Pervicedirettore generale di Sinloc “Le competenze e l’esperienza di Sinloc nell’attivazione di strumenti finanziari nazionali ed europei hanno contribuito a sostenere questo importante progetto infrastrutturale. Il contributo professionale di Sinloc ci conferma motore di sviluppo locale”."Oggi abbiamo posato una pietra angolare per la realizzazione dellaOpere così importanti e complesse hanno un iter lungo e articolato, con passaggi importanti e questo è uno di quelli. Dimostra anche la concretezza e la capacità che abbiamo nel proseguire con convinzione in un progetto che nel frattempo si è ampliato con una ulteriore linea da Vigonza a Rubano, nel quale crediamo non per un atto di fede ma perché tutti gli studi trasportistici ci dicono che migliorerà significativamente la mobilità non solo in città ma anche nei comuni limitrofi interessati. È questo che deve fare una amministrazione che vuole lasciare un segno positivo per le generazioni future alle quali consegneremo una città più vivibile e moderna", osserva Sergio Giordani, sindaco di Padova.