Edmond de Rothschild Italia apre nuova sede a Bologna

(Teleborsa) -rafforza la propria presenza nel Nord Italia con l', nel prestigioso Palazzo Salina Amorini Bolognini, in Piazza Santo Stefano. Il progetto di sviluppo, iniziato nel 2023 con l'assunzione di Pierpaolo Susi, prosegue oggi con l'inaugurazione dell'ufficio in cui lavorerà un team di banker, tra cui anche Giovanni Fracasso già attivo da tanti anni in città ed in regione.Si tratta anche di una tappa importante deldi crescita e sviluppo della branch italiana, Country Head di Edmond de Rothschild Italia, integrata successivamente a ottobre con quella di Filippo Szego, Head of Wealth Management e l'ingresso più recente di Paola Radaelli e Alessandro Cianci (Wealth Planning) nella sede di Milano.La nuova sede si aggiunge agli. Il gruppo Edmond de Rothschild è presente in altri 31 paesi a livello globale e gestisce 170 miliardi (dato al 31 dicembre 2023) con circa 2500 dipendenti. In Italia opera con una ventina di banker.