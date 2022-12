UE, servono 100 miliardi di euro per colmare la carenza di gas nel 2023

(Teleborsa) - Nonostante l'Europa abbia iniziato l'inverno con gli stoccaggi di gas pieni, le prospettive per ilsono tutt'altro che rosee. L'anno prossimo potrebbe infatti rivelarsi, in quanto le forniture russe potrebbero diminuire ulteriormente, le forniture globali di gas naturale liquefatto (GNL) saranno scarse - soprattutto se la domanda cinese di GNL rimbalzerà - e le temperature insolitamente miti viste all'inizio dell'inverno europeo potrebbero non essere destinate a durare.Un nuovo report dell'(AIE) afferma che l'Unione europea devenel 2023, ma suggerisce che questo divario può essere colmato - e il rischio di carenze evitato - attraverso maggiori sforzi per migliorare l'efficienza energetica, investimenti sulle energie rinnovabili, installazione di pompe di calore, promozione del risparmio energetico e aumento delle forniture di gas."L'Unione europea ha compiuto progressi significativi nel ridurre la dipendenza dalle forniture di gas naturale russo, ma non è ancora fuori dalla zona di pericolo - ha affermato il direttore esecutivo dell'AIE,- Molte delle circostanze che hanno permesso ai paesi dell'UE di riempire i loro siti di stoccaggio prima di questo inverno potrebbero non ripetersi nel 2023. La nuova analisi dell'AIE mostra che è vitale una maggiore spinta all'efficienza energetica, alle rinnovabili, alle pompe di calore e a semplici azioni di risparmio energetico".Deldi 57 miliardi di metri cubi che potrebbe crearsi nel 2023, secondo l'AIE circa 30 miliardi di metri cubi sonodall'UE (in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e pompe di calore), ma anche grazie alla ripresa della produzione di energia nucleare e idroelettrica rispetto ai livelli minimi del 2022. La chiusura del restante disavanzo di 27 miliardi di metri cubi richiede unaQueste nuove azioni avranno però un costo non indifferente. L'AIE stima che sia necessario un, con circa la metà di questo che è per miglioramenti dell'efficienza, principalmente il retrofit degli edifici, e il 40% è per le rinnovabili; la restante parte è per impianti a pompa di calore, biometano, progetti di riduzione del flaring."Gli investimenti per accelerare i cambiamenti nella domanda di gasper proteggere i consumatori da prezzi eccessivamente alti - si legge nel rapporto - Dal novembre 2021, gli Stati membri dell'Unione europea hanno mobilitato circa 330 miliardi di euro in pacchetti di emergenza per proteggere i consumatori dai prezzi elevati, con costi di bilancio che si avvicinano o superano il 2% del PIL in alcune grandi economie".Al fine di incentivare miglioramenti più rapidi nell'efficienza energetica, il rapporto raccomanda di ampliare i programmi esistenti e aumentare le misure die l'adozione di elettrodomestici e illuminazione efficienti. Raccomanda inoltre di utilizzaree di incoraggiare il passaggio dal gas all'elettricità nell'industria.Per accelerare le autorizzazioni per le energie, il rapporto propone di. Propone inoltre un maggiore sostegno finanziario per le pompe di calore e modifiche alle leggi fiscali che penalizzano l'elettrificazione. Richiede inoltre maggiori e migliori campagne per convincere i consumatori a ridurre il loro consumo energetico e descrive in dettaglio vari programmi da un'ampia gamma di paesi che possono fungere da migliori pratiche.Dal lato dell'offerta, il rapporto afferma che mentre le opzioni dell'Europa per importare più gas naturale sono limitate, ci sono unacon capacità di esportazione di riserva che. Un altro fronte è la produzione di biogas a basse emissioni.La presidente della Commissione europea,, ha detto che, consentendo di fare molta strada, ma ha riconosciuto che "non avremo finito con il nostro lavoro fino a quando le famiglie e le imprese nell'Unione europea non avranno accesso a un'energia a prezzi accessibili, sicura e pulita".Durante la conferenza stampa congiunta con Fatih Birol, ha evidenziato che. "Sono fiduciosa che il prossimo anno garantiremo volumi di GNL simili a quelli di quest'anno - ha spiegato - Quest'anno abbiamo avuto fino a 130 miliardi di metri cubi di GNL. Per questo, ovviamente, dobbiamo intensificare ulteriormente il nostro raggio d'azione con i nostri partner internazionali".Le altre due priorità a cui ha fatto riferimento sono il fatto di "", ma per questo serve un accordo sull'Emergency Regulation proposta lo scorso 18 ottobre, e la necessità di. "Dobbiamo puntare in alto e dobbiamo essere veloci - ha detto - Con le giuste politiche in atto, possiamo persino raddoppiare la capacità di energia rinnovabile che aggiungeremo al mercato il prossimo anno".