COVIP: patrimonio casse previdenza su record di 125,1 miliardi

(Teleborsa) - Lea fine 2024 evidenziavanorispetto al 2023, con un. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 53,2 miliardi, pari in media al 5,7% su base annua. E' quanto emerge dal rapporto "Casse di previdenza. Gli investimenti: dimensioni e composizione – anno 2024" presentato dal Ppresso la Camera dei Deputati."Il rapporto rappresenta unoper comprendere lo stato e le prospettive di un settore cruciale del nostro sistema di welfare", ha affermato Mario Pepe, aggiungendo "parliamo di un, che raccoglie e investe risorse obbligatorie di milioni di professionisti, e che svolge una funzione non solo economica ma anche sociale e di interesse pubblico".hanno concorso diversi fattori, quali iper contributi incassati e prestazioni erogate e la redditività degli investimenti. Nel 2024, il flusso complessivo dei contributi, al netto delle prestazioni, si è attestato adi euro. Laè statagrazie all’andamento favorevole dei mercati finanziari, mentre sul più ampio orizzonte decennale, la redditività media annua composta è stata pari al 2,9%.Guardando alla composizione degli attivi, emerge che le(fondi comuni, SICAV e SICAF) rappresentano la componente maggioritaria degli attivi (il 53,7% del totale) per un totale di 67,2 miliardi di euro, di cui 36,9 miliardi formate da OICVM, cioè fondi e SICAV che investono in strumenti finanziari, e 30,3 miliardi da altri OICR (16,7 miliardi sono quote di fondi immobiliari).Tra le altre componenti principali dell'attivo, iammontano a 26,7 miliardi, di cui un'ampia fetta (20,7 miliardi) rappresentata da, mentre isono pari a 10,4 miliardi.Nel complesso, aggregando i titoli obbligazionari ed azionari sottostanti gli OICVM detenuti dalle casse di previdenza: glidi euro rappresentano il 38,1% dell'attivo (stabile rispetto al 2023), mentre glii, pari a 24,2 miliardi di euro costituiscono il 19,4% dell'attivo, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2023. Gli, pari a 19,8 miliardi di euro, continuano a scendere in percentuale rispetto all’attivo (15,8 nel 2024, 16,5 nel 2023).Glidelle casse di previdenza ammontano a(la percentuale risulta in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2023). Nell'ambito degli investimenti domestici, restano predominanti gli investimenti immobiliari (17,2 miliardi pari al 13,7% delle attività totali) ed i titoli di Stato (15,5 miliardi pari al 12,4% delle attività totali).Il totale a fine 2024 degli investimenti inè di 9,6 miliardi di euro, pari al 7,6% dell’attivo totale, di cui 8,7 miliardi costituiti da(1,9 miliardi rappresentativi di quote del capitale della Banca d’Italia) e 900 milioni da; essi fanno capo in modo particolare al settore finanziario, con oltre il 50% del totale.