Auto e mobilità, Luiss Business School presenta le parole dell'innovazione

(Teleborsa) - Le parole dell'nelpiù utilizzate risultano essere CO2, Battery, Safety, Hybrid, EV, Mobility e Sustainability. CO2 è risultato essere il termine di gran lunga più utilizzato (41% dei contributi relativi a trenta parole chiave utilizzate per l’analisi). Le tecnologie di maggiore interesse sono relative all’elettrificazione (Battery 13%, Hybrid 10% ed EV 10%), grande interesse anche per la(Safety 12%) e l’evoluzione del concetto di(Mobility 7%).Sono alcuni dei risultati della prima ricerca dell'di, diretto dal prof. Fabio Orecchini dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi e dal prof. Luca Pirolo della Luiss Guido Carli, presentati nella sala Carlo Azeglio Ciampi della sede di Villa Blanc a Roma. La ricerca ha indicato i termini più utilizzati dalle case auto e dagli utenti (oltre 60.000 contributi provenienti da più di 29.000 account ufficiali italiani ed internazionali monitorati sucon analisi di tutti i post di un anno da ottobre 2021 a ottobre 2022) tra quelli individuati dagli esperti dell'Osservatorio come rappresentativi nelleSostenibilità, Mobilità, Sicurezza, Elettrificazione. La sostenibilità, aggregando i dati relativi a CO2 (41%) e Sustainability (3%), risulta invece l’argomento di maggior interesse con oltre 27.000 contributi (pari al 44% del totale)."Le competenze e l'approccio multidisciplinare dell'Osservatorio Auto e Mobilità - ha commentato il professor- dovuto alla collaborazione tra Luiss Business School e CARe UniMarconi mostra risultati di ricerca di grande interesse a soli tre mesi dall'insediamento del Comitato Scientifico. La Roadmap 2023 evidenzia chiaramente le grandi potenzialità dell'Osservatorio nel poter fornire elementi di analisi indipendente fondamentali per la corretta costruzione di strategie industriali e di mercato e per l'articolazione di efficaci azioni politiche e amministrative nel macro-settore dell'Auto e della Mobilità"."I risultati della prima ricerca sulle parole dell'innovazione”, aggiunge il professor, “indicano il grande interesse da parte di attori industriali e pubblico sui temi ambientali e dell'innovazione tecnologica. Il fatto che a fronte di 2.703 tweet da parte delle case auto, si siano generate più di 55.600 risposte e retweet sui termini chiave dell’innovazione, dimostra come queste parole siano al centro del dibattito e debbano essere attentamente considerate non soltanto in azioni commerciali e di marketing, ma anche nelle politiche e nelle azioni applicative messe in campo dagli organi amministrativi e di governo”.Nella stessa occasione, partner e promotore dell'Osservatorio Auto e Mobilità, ha ripreso la consuetudine del suo tradizionale evento stampa di fine anno, presentando dati e prospettive di mercato.