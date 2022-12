FTX, SEC accusa Samuel Bankman-Fried di aver frodato gli investitori

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusatodi averin FTX Trading Ltd. (FTX), la piattaforma di trading di criptovalute di cui era CEO e co-fondatore. Sono in corso indagini su altre violazioni della legge sui titoli e su altri enti e persone relative alla presunta cattiva condotta. In azioni parallele , l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno annunciato oggi accuse contro Bankman-Fried.Bankman-Fried nelle scorse ore alle Bahamas su richiesta dei pubblici ministeri statunitensi ed è detenuto in custodia in attesa di un processo di estradizione.Secondo la denuncia della SEC, almeno da maggio 2019, FTX, con sede alle Bahamas, ha, di cui circa 1,1 miliardi di dollari da circa 90 investitori con sede negli Stati Uniti. Nelle sue rappresentazioni agli investitori, Bankman-Fried ha promosso FTX come una piattaforma di trading di criptovalute sicura e responsabile, promuovendo in particolare le sofisticate misure di rischio automatizzate di FTX per proteggere le risorse dei clienti.La denuncia sostiene che, in realtà, Bankman-Fried ha orchestrato una frode durata anni per nascondere agli investitori di FTX: ladei clienti FTX ad Alameda Research LLC, il suo hedge fund privato; ilconcesso ad Alameda sulla piattaforma FTX, inclusa la fornitura ad Alameda di una "linea di credito" praticamente illimitata finanziata dai clienti della piattaforma e l'esenzione di Alameda da alcune misure chiave di mitigazione del rischio FTX; ilalle partecipazioni significative di Alameda di attività sopravvalutate e illiquide come i token affiliati a FTX."Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbiamentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in crypto", ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler."La presunta frode commessa da Bankman-Fried è un- ha aggiunto - La conformità protegge sia coloro che investono sia coloro che investono in piattaforme crypto con salvaguardie collaudate nel tempo, come proteggere adeguatamente i fondi dei clienti e separare le linee di attività in conflitto. Inoltre, fa luce sulla condotta delle piattaforme di trading sia per gli investitori attraverso la divulgazione che per le autorità di regolamentazione attraverso l'autorità di esame".