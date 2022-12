Mesa, accordo con United Airlines. Chiude contratto con American Airlines

Mesa Air Group

(Teleborsa) -, vettore aereo regionale che opera con propri marchi o per conto di grandi partner, ha annunciato unacon, colossi dell'aviazione commerciale statunitense.Come risultato delle operazioni non redditizie in corso con American Airlines, guidate principalmente da salari più alti dei piloti, Mesa ha finalizzato unadelle sue operazioni con la compagnia.Inoltre, Mesa sta finalizzando uncon United Airlines, che compenserebbe Mesa per i maggiori costi associati al volo su jet regionali. Il nuovo accordo coprirebbe tutti i voli esistenti di Mesa presso American e potrebbe aumentare a 38 velivoli CRJ-900, a seconda del numero di E-175 che Mesa sta operando."Una volta finalizzato, il nostro accordo ampliato con United dovrebbe consolidare le nostre operazioni e, insieme ai nostri accordi modificati con le principali parti interessate,- ha commentato il CEO Jonathan Ornstein - Ancora più importante, dopo anni di riduzione del servizio alle comunità più piccole e rurali, questo accordo contribuirà a invertire la tendenza e si prevede che aggiungerà oltre 100 voli di jet regionali alla rete United".Al 30 settembre 2022, Mesa gestiva o noleggiava una. Mesa opera tutti i suoi voli come voli American Eagle, United Express o DHL Express in conformità ai termini degli accordi di acquisto di capacità stipulati con American Airlines, United Airlines e DHL.