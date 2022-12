Salcef, raggiunto accordo per acquisizione FVCF

Salcef Group

(Teleborsa) -ha raggiunto unper l’acquisizione, nelle forme e modalità definite nel contratto preliminare di acquisto, dell’intero capitale sociale della, società con sede a Roma e attiva da più di cinquanta anni nel settore delle costruzioni e manutenzioni ferroviarie, con importante presenza nel Sud Italia. L’annuncio di Salcef è dato a seguito dell’avveramento di alcune condizioni sospensive.Il, in particolare all’avveramento di alcune ulteriori condizioni sospensive tipiche per questo tipo di transazioni, tra le quali la finalizzazione della separazione degli asset non direttamente afferenti al “ramo armamento ferroviario”, che rimarranno nella proprietà dei cedenti., di circa 70 milioni di euro, comprende l’accollo di esposizioni finanziarie della FVCF e il pagamento del corrispettivo per l’acquisto delle quote di partecipazione nel capitale sociale, che avverrà per una porzione direttamente al closing, e per la parte rimanente in maniera dilazionata. Il Contratto prevede usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione) in funzione di conguagli positivi o negativi.L’Operazione è stata interamente finanziata mediante mezzi propri della società."L’operazione si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita, ci consente di aumentare la presenza nel core business dell’armamento ferroviario e al contempo mette a disposizione del Gruppo macchinari e risorse umane qualificate, fondamentali in questa fase storica di ingenti investimenti nel settore - ha commentato-. Grazie all’integrazione con una tra le maggiori e più conosciute realtà imprenditoriali nel settore, che vanta notevoli esperienze e capacità produttive,e in particolar modo nel centro-sud. Il nostro Gruppo continua a dimostrare la propria capacità di crescere per linee esterne oltre che in maniera organica. Anche quest’anno abbiamo confermato capacità e affidabilità nell’execution, raggiungendo nei primi 9 mesi importanti risultati commerciali e performance operative di assoluto rilievo".