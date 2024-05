ABN AMRO acquista la tedesca Hauck Aufhauser Lampe per 672 milioni di euro

ABN AMRO

(Teleborsa) - La banca olandeseha raggiunto un accordo con Fosun International per. Con l'acquisizione di HAL, Bethmann Bank - il ramo di private banking di ABN AMRO in Germania - diventerà uno dei maggiori fornitori di servizi bancari per facoltosi clienti privati, aziende familiari e clienti istituzionali in Germania."Questa è una- ha commentatodi ABN AMRO - Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo. HAL è un leader di lunga data nella gestione patrimoniale e ha una forte sintonia con ABN AMRO, sia culturalmente che geograficamente. Condividiamo il desiderio di fornire la migliore soluzione individuale ai nostri clienti. L'acquisizione proposta rafforzerà ulteriormente la nostra posizione e offrirà ai dipendenti del gruppo combinato l'opportunità di svolgere un ruolo di guida nel consolidamento del mercato tedesco".AMROal closing, che verranno adeguati dopo la chiusura sulla base dei dati finanziari certificati. Si prevede che l'acquisizione di HAL apporterà circa 26 miliardi di euro in asset in gestione e 2 miliardi di euro in prestiti.Ildella transazione è soggetto alle approvazioni normative pertinenti ed è previsto nel