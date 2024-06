Juventus cede Kaio Jorge per 7,2 milioni di euro

Juventus Football Club

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per ladel diritto alle prestazioni sportive del calciatorea fronte di un corrispettivo di 7,2 milioni di euro, pagabile in tre esercizi.Tale operazione genera unpari a 3,1 milioni di euro, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee), si legge in una nota.