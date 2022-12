Avio, titolo soffre dopo fallimento Vega C. Urso: fiducia lanci riprendano presto

Avio

(Teleborsa) -per, che risulta il peggior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share. La società di Colleferro, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha, il più avanzato lanciatore satellitare dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per collocare piccoli satelliti nell'orbita terrestre bassa.Avio ha annunciato che la missione VV22 - il primo volo commerciale dopo quello inaugurale dello scorso luglio - di stanotte si è conclusa prematuramente in quanto si è verificataa circa due minuti e 27 secondi dal decollo,(Zefiro 40)."Sono convinto che questodalle imprese italiane ed europee", ha affermato, ministro delle Imprese con delega allo Spazio, il quale ha "". "Aspettiamo i riscontri della commissione di indagine che sarà attivata, come da prassi, per consentire la ripresa al meglio l'operatività dei voli del vettore europeo", ha aggiunto.Vega - il lanciatore precedente rispetto all'attuale versione C inaugurata lo scorso luglio - ha avuto un track record perfetto fino al quindicesimo lancio, mentre il suo tasso di fallimento complessivo è al 10% (2 lanci su 20, ovvero le missioni 15 e 17). "Come in passatoin quanto la responsabilità dopo il lancio è di Arianespace e lecoprono i costi", scriveIl broker, che ha una raccomandazione Hold e un target price di 13,7 euro per azione, evidenzia tuttavia che i rischi per Avio consistono in:nella produzione/programmazione dei lanci di Vega C;per future negoziazioni;qualora siano necessarie correzioni dello Zefiro 40;assicurative. In ogni caso, l'impatto negativo sarà quantificabile solo quando la commissione completerà l'indagine.Banca Akros, che ha tagliato il giudizio da "Buy" a "Neutral" e il target price da 12 a 10 euro, scrive che "servirà tempo per capire le cause e implementare i rimedi con potenziali costi extra e ritardi", anche se "l'industria spaziale europea fa tutta affidamento sui razzi di Avio e".registra unae si attesta a 9,52 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 9,16 e successiva a 8,8. Resistenza a 10,07.