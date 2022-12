De' Longhi, nominato Nicola Serafin come Direttore Generale

De' Longhi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha, con diretto riporto all'amministratore delegato Fabio de' Longhi, completando così il processo di ricerca di un candidato per il ruolo di amministratore delegato. Nella nuova posizione, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023, Serafin avrà le deleghe di ordinaria amministrazione per la gestione del gruppo.Serafin è entrato a far parte del gruppo De' Longhidopo esperienze ine nel Gruppo Benetton. Ha ricopertoin ambito tecnico e produttivo fino alla nomina nel settembre 2016 a Chief Operating and Technology Officer, con presidio su tutta la piattaforma di R&D, supply chain, produzione e logistica, oltre ad essere membro dei consigli di amministrazione di varie società del gruppo."La definizione di questa nuova struttura organizzativa rappresenta la soluzione ottimale per, anche alla luce delle numerose sfide che il gruppo dovrà affrontare in un contesto che si è rivelato ancora molto complesso - ha commentato l'AD - Negli anni, il nostro gruppo ha saputo dotarsi di competenze tecniche e organizzative che lo rendono un’eccellenza nella industry e che fanno la differenza in termini di resilienza e crescita futura.Come già comunicato in data 28 luglio 2022, il, a seguito delle dimissioni di Massimo Garavaglia.