Valtecne, Fabio Esposito nuovo Direttore Generale dal 12 gennaio 2026
(Teleborsa) - Valtecne, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha annunciato la nomina di Fabio Esposito come nuovo Direttore Generale con decorrenza 12 gennaio 2026.

Esposito, 54 anni, porta in azienda oltre 25 anni di esperienza nel settore manifatturiero, avendo ricoperto ruoli dirigenziali fino alla Direzione Generale in Ghelfi Ondulati e Latteria Sociale Valtellina, dove ha guidato progetti di trasformazione organizzativa, sviluppo di nuovi mercati e innovazione di prodotto. La sua formazione manageriale è stata completata presso SDA Bocconi e MIP Politecnico di Milano.

La nomina si inserisce nel rafforzamento del leadership team dopo l’acquisizione di Utilità. Esposito subentra ad Adolfo Ottonello, che continuerà a occuparsi delle Investor Relations e supporterà la transizione manageriale, mantenendo il ruolo nel CdA.

L’AD Paolo Mainetti ha definito l’ingresso di Esposito "una nuova fase di crescita" per il gruppo, mentre il nuovo DG ha espresso soddisfazione per l’incarico, sottolineando le potenzialità di sviluppo dell’azienda.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
