Pininfarina, Paolo Dellachà nuovo Ceo e DG

Pininfarina

(Teleborsa) -ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione ha cooptato, precedentemente Amministratore Delegato di Automobili Pininfarina GmbH, quale nuovo membro del Consiglio fino alla prossima Assemblea degli Azionisti e lo ha nominato contestualmente, con effetto immediato.La nomina di Paolo Dellachà da parte del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina segue la raccomandazione dele il parere favorevole, nell’ambito delle rispettive competenze, dele del, nonché segue le precedenti comunicazioni in relazione al processo di selezione diffuse in data 28 ottobre e 13 novembre 2025."La nomina contribuirà, inoltre, a valorizzare le sinergie e le collaborazioni all’interno del Gruppo, supportando lo sviluppo dei programmi futuri e rafforzando il posizionamento globale del marchio Pininfarina", si legge in una nota dell'azienda.Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato, con effetto immediato,quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.La Presidente di Pininfarina,, ha dichiarato: "Sono molto lieta di dare il benvenuto a Paolo Dellachà. Paolo apporterà energia e passione nel suo nuovo ruolo e, grazie alla sua esperienza, darà un contributo determinante nel continuare a guidare la crescita di Pininfarina e l’esecuzione dei suoi piani strategici"., Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pininfarina, ha dichiarato: "Desidero ringraziare la Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami nell’affidarmi la guida di Pininfarina in questa nuova fase di crescita. Affronto questa opportunità con entusiasmo, ispirato dalla forza dei 95 anni di tradizione, di maestria artigianale e innovazione del Marchio. Nutro una profonda ammirazione per la passione e la competenza delle nostre persone, che hanno portato Pininfarina all’apice del design automobilistico, così come dei settori dell’architettura, della nautica, del design industriale e del product design".