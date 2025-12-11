CIRA, Stefania Cantoni nuovo Direttore generale

(Teleborsa) - Il– il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da- ha nominato nella seduta odierna Direttore Generale del Centrogià facente funzioni.Ingegnere aeronautico,si è laureata presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, dove ha conseguito anche il Ph.D. in Ingegneria dei Materiali. Entrata al CIRA nel 1996, ha ricoperto nel tempo incarichi di crescente responsabilità e ha svolto, prima dell’attuale nomina, l’incarico diha detto il Presidente Frosini.