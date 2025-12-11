CIRA, Stefania Cantoni nuovo Direttore generale

(Teleborsa) - Il CdA di CIRA
– il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da Tommaso Edoardo Frosini
- ha nominato nella seduta odierna Direttore Generale del Centro Stefania Cantoni,
già facente funzioni.
Ingegnere aeronautico, Cantoni
si è laureata presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli, dove ha conseguito anche il Ph.D. in Ingegneria dei Materiali. Entrata al CIRA nel 1996, ha ricoperto nel tempo incarichi di crescente responsabilità e ha svolto, prima dell’attuale nomina, l’incarico di Direttore degli Impianti di Ricerca."La nomina di Cantoni rappresenta una scelta di continuità e valorizzazione delle competenze maturate all’interno del Centro. Al nuovo Direttore Generale vanno i migliori auguri di buon lavoro per le sfide che attendono il CIRA",
ha detto il Presidente Frosini.