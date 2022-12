ITA, Lazzerini: "Ricavi 2022 superano budget. Concentrarsi su lungo raggio"

(Teleborsa) -: è il risultato di poco più di un anno di attività di, la compagnia di bandiera nata al posto della vecchia Alitalia.e a novembre 2021 avevamo nel nostro network una sola destinazione intercontinentale, New York, in un momento in cui il trasporto aereo era fermo a causa del contesto pandemico". Lo ricorda, Amministratore delegato di ITA Airways, in occasione dell'inizio della vendita dei voli diretti Roma Fiumicino-Washington e Roma Fiumicino-San Francisco, tirando le somme della strada percorsa: "e lo sviluppo del 2023 verso Washington e San Francisco, testimonia la nostra crescita"."Prevediamo che i", ha affermato il manager, aggiungendo "l'incremento delle destinazioni è un'ulteriore dimostrazione che per raggiungere i nostri obiettivi è".Le due nuove rotte intercontinentali saranno operate coned andranno ad aggiungersi alle destinazioni già operative su New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè (Maldive)."I nuovi collegamenti da Roma Fiumicino verso Washington e San Francisco arricchiscono il network intercontinentale della compagnia, uno degli asset principali di ITA Airways", ha dichiarato, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, sottolineando che "con l'avvio dei nuovi collegamenti si consolida il processo di espansione della Compagnia verso il mercato statunitense, il primo mercato internazionale per ITA Airways".