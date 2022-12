Trevi, aumento di capitale: soci CDPE Investimenti e Polaris esercitano diritti

Trevi

(Teleborsa) -, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, ha comunicato chenell'ambito dell'offerta in opzione attualmente in corso, sottoscrivendo tutte le relative azioni per un controvalore complessivamente pari a circa, in adempimento degli obblighi di sottoscrizione dagli stessi assunti ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 novembre 2022.La società ricorda che glida CDPE Investimenti e Polaris Capital Management, ammontano complessivamente a 24.999.999 euro e hanno ad oggetto anche la sottoscrizione, fino agli importi massimi convenuti, delle azioni Trevi in offerta che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'offerta in opzione in corso e della eventuale successiva offerta in Borsa.L'operazione è iniziata il 19 dicembre e terminerà il 2 gennaio, con i diritti che sono negoziabili fino al 27 dicembre. L'mediante emissione di 79.199.228 nuove azioni ordinarie al prezzo di 0,3170 euro ciascuna nel rapporto di 21 nuove azioni ogni 40 azioni possedute.