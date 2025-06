RES, ok da soci a riserva in conto futuro aumento di capitale sociale

RES

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha deliberato dia titolo gratuito, per un importo complessivo pari a, vincolata alla realizzazione del programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva destinata al trattamento in linea dei telai di autoveicoli dismessi, indisponibile fino alla completa realizzazione del programma medesimo, mediante l'utilizzo di una corrispondente porzione delle riserve disponibili iscritte nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.Inoltre, in sede straordinaria, ha deliberato di, entro il periodo di 5 anni dalla data di efficacia della deliberazione, in una o più tranche e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, anche con l'esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione, fino a massimi 20.000.000 euro (inclusivi di sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie.Infine, limitatamente all'ipotesi in cui la delega venga esercitata con esclusione del diritto di opzione, è stato stabilito un, in misura pari a 5,55 euro.