Yolo acquisisce controllo AllianceInsay per crescere in canale phygital

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha siglato un. Nata con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento unico per i concessionari auto, AllianceInsay si è specializzata nella distribuzione indiretta di servizi e, tra cui in particolare le garanzie accessorie complementari CVT (Corpi Veicoli Terrestri), operando tramite accordi di collaborazione con primarie compagnie assicurative.L'acquisizione avverrà ale sono state concessesul residuo 49%. Si stima che il broker avrà un giro d'affari 2022 per 2 milioni di euro di ricavi con un EBITDA margin del 9% e assenza di indebitamento finanziario.Yolo Group ha individuato in AllianceInsay un operatore in grado di accelerare il suo percorso di crescita nell'innovazione dei modelli di distribuzione assicurativa, in particolare il, previsto dal piano strategico di sviluppo alla base dell'IPO.Grazie all'operazione - il cui closing è atteso nel primo trimestre del 2023 - Yolo potrà generareampliando la propria offerta con nuove soluzioni di prodotto (motor, CVT e altro), completando la propria proposition tech con una piattaforma verticale sull'automotive.