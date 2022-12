Giappone, la banca centrale si conferma ancora "colomba"

(Teleborsa) - Gli ultimi verbali della Banca del Giappone non lasciano dubbi, la politica monetaria dell'istituzione guidata darimane "accomodante". cambiamenti apportati la scorsa settimana al controllo della curva dei rendimenti non comportano dunque una virata dalla politica monetaria che rimane espansiva, si legge nelle minute dell'ultimo meeting del 19-20 dicembre, quando laha aumentato il range di oscillazione dei tassi dei titoli di stato del Giappone, dalla precedente forchetta compresa tra -0,25% e 0,25% alla nuova banda, al nuovo range tra il -0,5% e il +0,5%.D'altronde la conferma di unaè arrivata dallo stesso governatore Kuroda, il quale subito dopo l'annuncio della decisione ha evidenziato quanto l'aggiustamento della curva dei rendimenti non rappresenti un cambio nella politica monetaria dell'istituzione centrale."L'espansione della gamma di fluttuazioni dal livello target non ha lo scopo di cambiare la direzione dell'allentamento monetario" - si legge nel Summary of Opinions -. "È una misura politica per rendere l'attuale allentamento monetario più sostenibile".