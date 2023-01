BCE, Nagel: non c'è spirale salari-prezzi, continuare politica restrittiva

(Teleborsa) - "Il Consiglio direttivo della BCE ha intrapreso un'azione decisiva aumentando i tassi di interesse di riferimento per la quarta volta consecutiva a metà dicembre. Detto questo, dovremmo tutti essere consapevoli che le". Lo ha detto, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista alla rivista tedesca Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen (ZfgK)."I miei colleghi ed io del Consiglio direttivo della BCE ci aspettiamo che il tasso di inflazione per l'area euro diminuisca quest'anno e nei prossimi due anni - ha aggiunto - Ma non ancora a un ritmo sufficientemente forte per raggiungere il nostro obiettivo del 2%. Per me, questo significa che".Secondo Nagel, ". Quindi saremmo costretti a inasprire la politica in modo ancora più netto più avanti lungo la linea, mettendo così a dura prova l'economia. Questo sarebbe il caso, per esempio, se ci fosse un aumento generalizzato dei prezzi e dei salari, che potrebbe aumentare la probabilità che l'inflazione rimanga persistentemente elevata".Questo, secondo il banchiere centrale, non è lo scenario attuale nell'Eurozona, dove non c'è alcun segno di una "spirale salari-prezzi". "Al momento, stiamo vedendo i sindacati avanzare richieste elevate, comprensibilmente dato l'attuale livello di inflazione - ha spiegato - Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che gli accordi salariali effettivi tendono ad essere inferiori a quanto inizialmente richiesto dai sindacati. In effetti, fino ad ora,. E alcuni accordi negoziati hanno anche fatto uso di pagamenti una tantum esentasse"."Quindi al momento - ha aggiunto Nagel -nel senso che gli attuali accordi salariali si aggiungano all'inflazione - semmai, è più una spirale prezzi-salari. Anche così, c'è un chiaro rischio di effetti di secondo impatto più forti perché gli accordi salariali più alti che si stanno raggiungendo potrebbero prolungare il periodo prevalente di alti tassi di inflazione".