Norvegia, boom dell'auto elettrica: 79% delle immatricolazioni 2022

(Teleborsa) - La Norvegia segna un nuovo record per l'acquisto di veicoli elettrici. Di tutte le nuove, 138.265 erano, il che corrisponde a una quota deldi 174.329 auto. Si tratta di un significativo aumento rispetto al primato precedente del 2021, quando le auto green avevano una quota del 64,5%.Il numero di nuoveregistrate per la prima volta nel 2022 si è chiuso a 14.336, ovvero il 60,8% in meno rispetto al 2021. Le nuove autonel 2022 sono state 6.273 e 5.443, pari a una diminuzione del 16,2% e del 23,3% rispetto all'anno precedente. La percentuale di nuove autovetture a benzina e diesel immatricolate nel 2022 è stata del 6,7%.Inoltre, mai prima d'ora sono state immatricolate così tante nuove autovetture in un mese come a(39.497 nuove autovetture).L'industria automobilistica ha lavorato duramente per immatricolare le nuove auto prima del nuovo anno, perchésulle auto, inclusa una nuova tassa sul peso e l'IVA sulle auto elettriche per la parte del prezzo che supera i 500.000 NOK (circa 47.500 euro).Tesla ha raggiunto unadel 12,2% delin Norvegia, diventando così il marchio numero uno per il secondo anno consecutivo, davanti a Volkswagen con l'11,6% e BMW con l'8,1%.La Tesla Model Y è stato il(10% delle immatricolazioni totali), davanti alla ID.4 elettrica della Volkswagen (6,6%) e alla Skoda Enyaq (4,3%).