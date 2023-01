Pratiche commerciali scorrette, Antitrust multa Unieuro e Monclick

Unieuro

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacone conla controllata Monclick per, collegate a un provvedimento del dicembre 2021 riguardante l'attività di vendita online attraverso i rispettivi siti. Lo si legge nel Bollettino settimanale dell'Autorità.L'Antitrust ha affermato che le società "hannonel provvedimento", riconducibili in particolare allasulle caratteristiche delle offerte commerciali, con specifico riferimento alla disponibilità e ai tempi di consegna di prodotti, nonché alla gestione con modalità scorrette del processo di acquisto online.Diversamente, per quanto attiene ai comportamenti relativi relativi alla, non sono emersi dagli atti del procedimento elementi tali da configurare una reiterazione da parte delle società delle condotte censurate nel provvedimento dello scorso anno.