Tlc, Gorno Tempini: ruolo Stato nella gestione delle teri è rilevante

(Teleborsa) -. Ne è convno, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, parlando del futuro della rete di Tlc., ha detto Gorno Tempini in una intervista a La Stampa, glissando qualsiasi accenno su TIM ed aggiungendo che "se non ci fossero stati la Cassa Depositi e Prestiti e il progetto Open Fiber, l'Italia non sarebbe dove è oggi nelle Ngn, le reti di ultima generazione. Tuttavia, questo è nulla se la tecnologia non è usata".Il Presidente di CDP ha dunque ricordanto chee che questo si traduce in unaAl contrario, è necessario che "ile possa contare". "Il lavoro è continuo perché le tecnologie cambiano senza sosta. Sino a qualche anno fa - ha ricordato - lo Spazio non era contemplato dai discorsi sul futuro delle tlc. Oggi abbiamo una società che si occupa di lanciatori, come SpaceX che, attraverso la propria rete di satelliti, sta diventando una rete di telecomunicazione".