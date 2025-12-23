SolidWorld prosegue piano di razionalizzazione con integrazione di Solid Energy Real Estate

(Teleborsa) - SolidWorld Group
prosegue il piano di razionalizzazione ed efficientamento
avviato nel secondo semestre del 2025, con il terzo passaggio nella riorganizzazione del Gruppo che vede l’integrazione di Solid Energy Real Estate
, rispondendo a una logica di semplificazione societaria e maggiore efficienza gestionale.
La società ha deliberato il passaggio del 100% delle quote di Solid Energy Real Estate, società dedicata alla gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo e delle rispettive controllate, all’interno della capogruppo SolidWorld Group. Roberto Rizzo, CEO di SolidWorld Group
, ha commentato: “Questo terzo step del percorso di riorganizzazione ed efficientamento ci consente di accentrare in modo più razionale la gestione di un patrimonio immobiliare rilevante per il Gruppo, migliorando la trasparenza organizzativa, ottimizzando i costi e preservando flessibilità strategica per eventuali future operazioni di valorizzazione degli asset. Siamo certi che, le iniziative intraprese avranno un impatto positivo sull’EBITDA, visibile già nel 2026”.
Con questo ulteriore milestone nel percorso di riorganizzazione, SolidWorld Group rafforza la struttura patrimoniale e rende più snella quella organizzativa
, sempre più integrata ed efficiente, coerentemente con gli obiettivi di crescita sostenibile e di miglioramento della redditività nel medio periodo.