Impatto ambientale, Snam consolida la propria leadership nel reporting non finanziario e nella trasparenza

(Teleborsa) -è stata nuovamente inclusa nellal'indice che raggruppa le aziende leader a livello globale che si distinguono nella trasparenza e nella gestione dei rischi e opportunità ambientali, migliorando il risultato rispetto al 2024 (B) e confermandosi tra le società a livello mondiale ad essere incluse nella lista"best companies" per la qualità e completezza delle informazioni rese disponibili. Lo score"A" attesta l'elevato livello di trasparenza e i risultati ottenuti nella gestione e rendicontazione dei propri impatti ambientali. Il processo annuale di valutazione effettuato da CDP è ampiamente riconosciuto dal mercato come il Gold Standard delle Nazioni Unite per le tematiche ambientali.A questo risultato si aggiunge la conferma, per il secondo anno consecutivo, delnell'ambito dell', promosso daIl riconoscimento premia la chiarezza, la completezza e l'integrazione delle informazioni pubblicate, in linea con i requisiti del nuovo quadro europeo di reporting, evidenziando la maturità e la profondità analitica del reporting di Snam, il pieno allineamento agli standard ESRS e la solida governance ESG, integrata nella strategia aziendale. Particolarmente apprezzate sono risultate la chiarezza e la robustezza dell'analisi di doppia materialità e la completezza della disclosure dei KPI, che copre gli ambiti della riduzione delle emissioni e della tassonomia.