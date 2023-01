Carburanti, il servito vola verso i due euro al litro

(Teleborsa) - Non si sono registrate variazioni questa mattina suiconsigliati dei maggiori marchi dopo il doppio balzo a cavallo di Capodanno. Gli effetti dei rialzi si sono però riversati sulledeipraticati alla: il servito si aggira infatti intorno ai 2 euro al litro.Nello specifico, in base alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana la media dellain self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, ilvola verso 1,87, mentre sulla benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro).