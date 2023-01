Tecnologia, stampa 3D: da Enea innovativo processo al plasma

(Teleborsa) - Un processo al plasma innovativo per produrre polveri da utilizzare per la stampa 3D di componenti complessi destinati ai settori aerospaziale, biomedicale e della robotica. È quanto hanno messo a punto idove è stato progettato e installato unLa tecnologia utilizzata – spiega l'Enea in una nota – sfrutta l'energia del plasma per rendere le polveri di forma irregolare ad alta "sferoidicità", ovvero dotate di buona scorrevolezza e capacità di compattazione, requisito principale per applicazioni nel campo della stampa 3D, ma anche del plasma spray."L'impiego di una sorgente ad alta densità di energia come il plasma – spiega– consente processi veloci e un'alta flessibilità di produzione. Questo permette di realizzare prodotti on demand con rapidi cambi di produzione, ma anche di condurre la lavorazione nei momenti di minor costo dell'energia, ridurre le scorte di magazzino e minimizzare la produzione di rifiuti".La sperimentazione è stata condotta sucon lo scopo di esplorare e individuare i migliori parametri di trattamento per il processo di produzione."La crescente diffusione delle tecniche di stampa 3D –prosegueha portato un grande interesse verso lo sviluppo dei materiali di stampa. Le polveri, e in particolare quelle metalliche, costituiscono un mercato in grande ascesa la cui produzione segue processi diversi a seconda delle materie prime impiegate e delle proprietà che ad esse si devono conferire".L'infrastruttura di ricerca è stata sviluppata da Enea nel corso degli anni e sarà impiegata in programmi di ricerca futuri per testare il processo su nuovi materiali e migliorare l'efficienza di produzione dell'impianto.