BMW ha raddoppiato le vendite di veicoli elettrici nel 2022

BMW Group

BMW

(Teleborsa) -hae prevede di aumentare la quota dei cosiddetti Battery Electric Vehicle (BEV) sulle vendite totali al 15% nel 2023, secondo quanto ha scritto in un post su LinkedIn.Le vendite totali per il 2022 sono state di circa 100.000 in meno rispetto all'anno precedente a- secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa DPA, che ha citato un portavoce del gruppo - con la percentuale di auto completamente elettriche sul totale delle vendite vicina al 10%. Il marchio principale del gruppo, ovvero BMW, ha venduto 2,1 milioni di veicoli.Il gruppo tedesco aveva già annunciato di voler averesulle strade entro la fine delMigliora l'andamento di, che si attesta a 86,96 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 87,2 e successiva a 87,74. Supporto a 86,66.