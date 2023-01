Salesforce taglia il 10% della forza lavoro e chiude alcuni uffici

Salesforce

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing, ha annunciato unper ridurre i costi operativi, migliorare i margini operativi e continuare a portare avanti l'impegno dell'azienda per una crescita redditizia. Il piano include unae selezionateper uffici in determinati mercati.Nonostante la posizione di leader della società, "e i nostri clienti stanno adottando un approccio più misurato alle loro decisioni di acquisto", ha scritto il CEO Marc Benioff in una lettera ai dipendenti. "Poiché le nostre entrate sono aumentate durante la pandemia,che hanno portato a questa recessione economica che stiamo affrontando e me ne assumo la responsabilità", ha aggiunto.La società stima che dovrà sostenerein relazione al piano, di cui circa 0,8-1 miliardi di dollari dovrebbero essere sostenuti nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2023. Tali oneri consistono principalmente in 1-1,4 miliardi di dollari di oneri relativi alla transizione dei dipendenti, indennità di licenziamento, benefici per i dipendenti e compensi basati su azioni; e 450-650 milioni di dollari in spese di uscita associate alla riduzione degli spazi per uffici.Le azioni associate alla ristrutturazione della forza lavoro dovrebbero essere sostanzialmente completate entro la fine dell'anno fiscale, mentre quelle associate alla ristrutturazione immobiliare dovrebbero essere completamente completate nell'anno fiscaleI dipendenti interessati dai licenziamenti negli Stati Uniti riceveranno un, assicurazione sanitaria, risorse per la carriera e altri benefici per aiutarli nella ricerca di un nuovo lavoro, ha detto il CEO. Quelli al di fuori degli Stati Uniti riceveranno un livello di supporto simile e i processi di riduzione della forza lavoro si allineeranno alle leggi sull'occupazione locali.